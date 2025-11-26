Fábio quebra silêncio: Desilusão com Liliana e receio de ser o próximo a abandonar a casa

No Secret Story 9, no quarto rosa, Liliana confronta Fábio por este ter sugerido que nunca deveriam dormir chateados, mas estar agora a fazer exatamente isso. Fábio responde que não quer conversar e que está apenas a pagar-lhe na mesma moeda, já que momentos antes foi ela quem lhe virou costas. Após alguma insistência, o concorrente acaba por admitir que, com a desistência de Bruno, acredita que a probabilidade de ser o próximo expulso aumentou. Desiludido, confessa que ficou magoado por Liliana não se ter preocupado com isso e por o ter deixado sozinho num momento difícil.

Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque - Secret Story - TVI

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

