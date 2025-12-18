Fábio rasga Inês de elogios... e esta foi a reação de Liliana

No Secret Story 9, os concorrentes tiveram uma dinâmica muito natalícia, mas mordaz. Receberam bonecos de neve com as suas caras e deviam atribuir três características que melhor os representem. No entanto, tiveram de fazer esta avaliação sobre os colegas. Fábio escolheu três características para Inês. Veja as escolhas e as reações.
Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.