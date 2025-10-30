Fábio reage a almoço especial de Liliana e Pedro Jorge: «Foi bom assim, para ver as atitudes que tu tens»

No Secret Story 9, um almoço especial entre Pedro Jorge e Liliana deixou a casa em verdadeiro alvoroço. O encontro, cheio de cumplicidade, risos e boa disposição, despertou a curiosidade dos colegas e surpreendeu até a própria Liliana. Após o almoço, os dois regressaram à casa, Fábio acabou por reagir e fez algumas perguntas sobre o que se passou entre os dois concorrentes.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

