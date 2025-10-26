Fábio reage ao ler carta da família: «Não estava à espera»

Na gala do Secret Story 9, Liliana e Fábio têm o direito de receber uma carta da família, mas apenas um a vai poder abrir. Todo o grupo votou e a maioria dos concorrentes escolheu Fábio. O concorrente pode ler a carta em privacidade, num momento emocionante.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

