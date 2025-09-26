Fábio reage às críticas: «Eu e a Liliana não temos de ser julgados»

No Secret Story 9, houve o concílio de nomeados. Fábio defende-se a ele e a Liliana e garante que os dois não merecem sair. Acrescenta ainda que a relação dos dois não deve ser julgada pelos colegas. Veja tudo.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país