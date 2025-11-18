Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Fábio relata trágico acidente: «Eu era pequenino...»

No Secret Story 9, os concorrentes deram início a uma nova dinâmica, sobre partilhas comoventes. Qual foi a primeira cicatriz emocional que os concorrentes viveram? Reunidos no jardim, os concorrentes não contém as lágrimas ao ouvir alguns relatos. Fábio contou uma situação trágica que viveu na sua infância. 

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!

  • Secret Story
  • Há 3h e 32min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Marisa Susana acusa Bruna de diminuir concorrentes desde o início: «Irrita-me tudo na Bruna»
05:14

Marisa Susana acusa Bruna de diminuir concorrentes desde o início: «Irrita-me tudo na Bruna»

19:54
Casa em alerta: Ana e Inês enfrentam-se novamente
02:07

Casa em alerta: Ana e Inês enfrentam-se novamente

19:53
Dylan chama Fábio para conversa a sós após confronto quase físico
04:32

Dylan chama Fábio para conversa a sós após confronto quase físico

19:50
Liliana enfrenta Bruno e desaba em lágrimas no confessionário: «Criticam-me tudo o que eu faço»
03:23

Liliana enfrenta Bruno e desaba em lágrimas no confessionário: «Criticam-me tudo o que eu faço»

19:32
Tensão extrema: Fábio enfrenta Dylan e Voz é obrigada a intervir
05:27

Tensão extrema: Fábio enfrenta Dylan e Voz é obrigada a intervir

19:22
Grande discussão de Marisa e Pedro Jorge levanta suspeitas de segredo
04:08

Grande discussão de Marisa e Pedro Jorge levanta suspeitas de segredo

18:52
Mais Vídeos

Mais Vistos

Alerta avião na casa do Secret Story: E Liliana parece saber para quem é dirigido
02:00

Alerta avião na casa do Secret Story: E Liliana parece saber para quem é dirigido

Hoje às 12:29
Tensão máxima. Dylan e Fábio entram em choque: «Tenho as pernas a tremer»
04:24

Tensão máxima. Dylan e Fábio entram em choque: «Tenho as pernas a tremer»

Hoje às 09:47
Concorrentes partilham histórias delicadas e esta foi a reação de Pedro Jorge à de Marisa
12:55

Concorrentes partilham histórias delicadas e esta foi a reação de Pedro Jorge à de Marisa

Há 3h e 13min
Ana recebe nova pista e só confia numa concorrente para a discutir consigo
04:23

Ana recebe nova pista e só confia numa concorrente para a discutir consigo

Hoje às 12:49
Pedro Jorge em lágrimas ao relatar a sua dura história de vida: «Não gosto de falar disto»
11:43

Pedro Jorge em lágrimas ao relatar a sua dura história de vida: «Não gosto de falar disto»

Há 2h e 49min
Ver Mais

Notícias

De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

Há 42 min
Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Há 1h e 9min
Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Há 3h e 2min
Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Há 3h e 43min
Inês Simões mostra consequências da tempestade na casa de luxo

Inês Simões mostra consequências da tempestade na casa de luxo

Hoje às 16:00
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»

Há 42 min
Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Bombástico: Ex-concorrente do Secret Story integra novo reality show internacional

Há 1h e 9min
Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Mariana mostra-se a fazer compras numa das marcas mais luxuosas do mundo. E o saco é grande

Há 3h e 2min
Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas

Há 3h e 43min
Inês Simões mostra consequências da tempestade na casa de luxo

Inês Simões mostra consequências da tempestade na casa de luxo

Hoje às 16:00
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

11 nov, 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

11 nov, 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Monteiro sofre incidente e falha programas de "Secret Story"!

Francisco Monteiro sofre incidente e falha programas de "Secret Story"!

Hoje às 15:11
Filho de Miguel Vicente conhece pessoa especial... mas nem tudo corre bem: "Ficou com medo"

Filho de Miguel Vicente conhece pessoa especial... mas nem tudo corre bem: "Ficou com medo"

Hoje às 10:05
Marcia Soares faz esclarecimento: "Está tudo bem, estou viva"

Marcia Soares faz esclarecimento: "Está tudo bem, estou viva"

Hoje às 09:48
Imagem inédita: após reconciliação, Carolina Braga beija namorado na boca!

Imagem inédita: após reconciliação, Carolina Braga beija namorado na boca!

16 nov, 19:34
"Francisco Monteiro, já foste": Bárbara Parada muito cúmplice de companhia especial...

"Francisco Monteiro, já foste": Bárbara Parada muito cúmplice de companhia especial...

16 nov, 13:56
Ver Mais Outros Sites