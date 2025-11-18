Fábio relata trágico acidente: «Eu era pequenino...»

No Secret Story 9, os concorrentes deram início a uma nova dinâmica, sobre partilhas comoventes. Qual foi a primeira cicatriz emocional que os concorrentes viveram? Reunidos no jardim, os concorrentes não contém as lágrimas ao ouvir alguns relatos. Fábio contou uma situação trágica que viveu na sua infância.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!