Fábio revela a Vera o que contou a Liliana e que envolve o segredo. A reação aqui

No Secret Story 9, vemos imagens, em primeira mão, de Fábio a contar a Vera o que é que revelou a Liliana do seu segredo. Recorde-se que, Fábio será hoje sancionado pela Voz por dar pistas a Liliana sobre o seu segredo. Veja a reação de Vera!
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
Veja mais:
- O momento do Secret Story que parou o país: Zé entra na casa e Liliana desaba em lágrimas
- Como vai ser o futuro de Liliana e do noivo Zé? «Só ela mostrando…»
- Com a voz embargada, Cristina Ferreira dedica palavras especiais ao noivo Zé