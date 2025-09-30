Fábio revela a Vera o que contou a Liliana e que envolve o segredo. A reação aqui

No Secret Story 9, vemos imagens, em primeira mão, de Fábio a contar a Vera o que é que revelou a Liliana do seu segredo. Recorde-se que, Fábio será hoje sancionado pela Voz por dar pistas a Liliana sobre o seu segredo. Veja a reação de Vera!

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Veja mais:

Acompanhe tudo ao minuto