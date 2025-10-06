Fábio sai em defesa de Liliana contra Ana Cristina: «Isso é gravíssimo»

A tensão voltou a marcar a Cadeira Quente, com Liliana a manifestar-se indignada por ter sido comparada a uma “meretriz”, considerando que esse tipo de comentário revela o carácter de quem o profere. Raquel tentou contextualizar o uso do termo e Inês recordou que Ana Cristina já havia assumido que era essa a imagem que Liliana transmitia.

Liliana reafirmou que a palavra foi utilizada para a descrever e deixou claro que não vai tolerar esse tipo de ataques. Ana Cristina argumentou que houve um contexto específico para o comentário, mas o ambiente rapidamente se tornou tenso, com ambas a trocarem acusações em voz elevada.

Fábio acabou por intervir, acusando Ana Cristina de ter feito uma comparação ofensiva. O momento voltou a aquecer, até que Ana Cristina pediu desculpa pela expressão utilizada. No entanto, Liliana mostrou-se firme e não aceitou as justificações apresentadas.