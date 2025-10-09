Fábio tem monólogo sobre Liliana perante toda a casa. Ciúmes e 'falta de amor próprio' são tema

O segredo da Liliana continua a ser tema de conversa na Cadeira Quente. Fábio acredita que Liliana aceitou o pedido de casamento sob pressão e garante que não vai assumir nada com a concorrente sem que esta tenha uma conversa com Zé. Pedro questiona porque é que Fábio se sente tão atacado por si e Liliana afirma que foi desde que o concorrente assumiu ter interesse por si. Joana acusa Liliana de alimentar as brincadeiras e a maioria condena esse comportamento. Pedro declara que o problema é Liliana que conta tudo ao Fábio com o intuito de o provocar. Raquel remata a conversa dizendo que o facto de Liliana sentir necessidade de ter atenção masculina demonstra falta de amor próprio, assim como o facto de Fábio sentir que a concorrente deixou tudo por ele. Sugere assim que ambos trabalhem no sentido de combater esta falta de amor próprio.

