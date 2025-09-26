Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Fábio tenta aproximar-se de Liliana, mas Carina recusa trocar de cama

Fábio quis trocar de cama com Carina para ficar mais próximo de Liliana, mas a concorrente recusou o pedido, lembrando que Liliana tem namorado fora da casa. Liliana tentou justificar, dizendo que ficariam em camas separadas, mas Carina manteve a decisão.

Durante a conversa, Carina comentou que, se for expulsa na gala de domingo, a cama ficará livre. Mais tarde, no confessionário, Carina e Marisa criticaram a proximidade entre Liliana e Fábio, apontando a abertura que Liliana tem dado ao colega, apesar do compromisso fora do jogo.

  • Secret Story
  • Há 1h e 52min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Leandro melindrado com acusação de Liliana! Veja as imagens do confronto
02:12

Leandro melindrado com acusação de Liliana! Veja as imagens do confronto

19:49
Bruno Simão dá conselho a Sandro por causa de Liliana e Fábio: «Tens de saltar fora desse barco»
04:52

Bruno Simão dá conselho a Sandro por causa de Liliana e Fábio: «Tens de saltar fora desse barco»

19:47
Vera apaixonada por Inês? Dylan em choque com sentimentos inesperados
04:12

Vera apaixonada por Inês? Dylan em choque com sentimentos inesperados

19:37
Pedro é acusado de ser agressivo em pleno Especial e acaba a desentender-se com Fábio
03:42

Pedro é acusado de ser agressivo em pleno Especial e acaba a desentender-se com Fábio

19:28
«Ele se quiser que venha»: Rui apanha Ana a falar de si no corredor
04:37

«Ele se quiser que venha»: Rui apanha Ana a falar de si no corredor

19:02
Dylan confronta Vera sobre ligação com Bruno Simão! Veja as imagens
04:54

Dylan confronta Vera sobre ligação com Bruno Simão! Veja as imagens

18:49
Mais Vídeos

Mais Vistos

Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Hoje às 11:52
Marisa Susana desmaia depois de discussão? Vejas as imagens
11:02

Marisa Susana desmaia depois de discussão? Vejas as imagens

Há 3h e 41min
Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»
02:35

Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»

Hoje às 11:18
Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

21 set, 22:23
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Hoje às 09:05
Ver Mais

Notícias

Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Há 1h e 57min
Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem»

Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem»

Há 2h e 51min
Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Hoje às 16:33
Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

Hoje às 16:20
Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Hoje às 12:00
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

23 set, 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

23 set, 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

23 set, 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Há 1h e 57min
Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem»

Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem»

Há 2h e 51min
Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Hoje às 16:33
Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

Hoje às 16:20
Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Hoje às 12:00
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Hilariante! Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda de forma insólita: veja o vídeo!

Hilariante! Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda de forma insólita: veja o vídeo!

Há 3h e 15min
De regresso à TVI, Catarina Miranda: "Não vai ser só uma aparição"

De regresso à TVI, Catarina Miranda: "Não vai ser só uma aparição"

Hoje às 17:09
Catarina Miranda anuncia regresso à TVI: "Faltam poucos dias"

Catarina Miranda anuncia regresso à TVI: "Faltam poucos dias"

Hoje às 12:16
João Ricardo janta com companhia especial e o momento gera reação: "Ciumenta"

João Ricardo janta com companhia especial e o momento gera reação: "Ciumenta"

Ontem às 16:58
Kina: "Jesus Cristo viu a minha alma e salvou-me!"

Kina: "Jesus Cristo viu a minha alma e salvou-me!"

Ontem às 15:54
Ver Mais Outros Sites