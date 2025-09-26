Fábio tenta aproximar-se de Liliana, mas Carina recusa trocar de cama

Fábio quis trocar de cama com Carina para ficar mais próximo de Liliana, mas a concorrente recusou o pedido, lembrando que Liliana tem namorado fora da casa. Liliana tentou justificar, dizendo que ficariam em camas separadas, mas Carina manteve a decisão.

Durante a conversa, Carina comentou que, se for expulsa na gala de domingo, a cama ficará livre. Mais tarde, no confessionário, Carina e Marisa criticaram a proximidade entre Liliana e Fábio, apontando a abertura que Liliana tem dado ao colega, apesar do compromisso fora do jogo.