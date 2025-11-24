Fábio vai contra Liliana e outro concorrente: «Não gosto e não me identifico»

No Secret Story 9, Fábio, Liliana, Leandro, Marisa e Pedro Jorge estão isolados no quarto azul enquanto falam dos acontecimentos de mais uma noite tensa na Malveira. A certo ponto, Fábio compara o "jogo" da namorada com o de Leandro e não deixa nada por dizer.
Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
BRUNO - 761 20 20 04
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
