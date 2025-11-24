Fábio vai contra Liliana e outro concorrente: «Não gosto e não me identifico»

No Secret Story 9, Fábio, Liliana, Leandro, Marisa e Pedro Jorge estão isolados no quarto azul enquanto falam dos acontecimentos de mais uma noite tensa na Malveira. A certo ponto, Fábio compara o "jogo" da namorada com o de Leandro e não deixa nada por dizer.

Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO - 761 20 20 04

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Acompanhe tudo ao minuto e não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!