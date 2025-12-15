Fábio vai deixar Liliana assim que sair da casa? Concorrentes não veem futuro na relação

A Cadeira Quente segue e agora a Voz pergunta aos colegas se concordam que Fábio é machista como Inês afirmou. Inês dá contexto, explicando que Fábio disse que não precisa que nenhuma mulher o proteja e, para si, é uma atitude machista, ainda para mais quando se trata da namorada. Marisa concorda com Inês.

Fábio defende-se dizendo que não tem a ver com Liliana enquanto mulher, mas um dos seus valores é proteger os seus, por isso quer protegê-los e não ser protegido. Isto conta para o seu pai, a sua mãe, a Liliana, etc. Diz que não tem nada de machista nele e Liliana sabe-o porque o conhece bem. A Voz pergunta então se Inês concorda que Fábio está com Liliana por jogo. Inês diz que essa é a sua opinião. Acha que Fábio e Liliana já chegaram a um ponto que tudo é discussão e não conseguem olhar para a cara um do outro. Fábio está a ter reações mais frias e brutas. Marisa concorda com Inês e Liliana diz que entende o que dizem, mas o que viram na Vt são coisas mínimas e eles os dois são muito mais.

A Voz aproveita para perguntar se sente que o Fábio a queimou durante a gala. Lili diz que fica desiludida com alguns comentários, fica sentida e quer que ele perceba o seu lado. Ele diz que até tiveram uma boa semana, têm tentado resolver as coisas da melhor forma. Admite que teve brusco esta semana, ainda assim tentou ter paciência. Anda a trabalhar nisso.