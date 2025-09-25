Fábio volta a insultar Pedro: «Acho que ele é um otário e um falso, ponto»

No Secret Story 9, a frase polémica que Fábio usou para descrever Pedro Jorge volta a ser tema na casa. O concorrente considera que «há dois pesos e duas medidas» e assume-se «injustiçado» pelos colegas. Vai mais longe e volta a ofender o colega. Veja tudo.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:
CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
