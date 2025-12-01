«Fala baixo e afasta-te... juntaste o teu nariz ao meu!»: Ana e Leandro 'incendeiam' a casa durante o intervalo

No Última Hora do Secret Story, Durante o intervalo da gala, Pedro provoca Ana por comer com a boca aberta, referindo-se ao comentário do Fábio. Leandro mete-se na conversa e começa a discutir com Ana, que contesta com várias acusações. A discussão sobe de tom e Leandro aproxima-se de Ana, que o acusa de ser agressivo e uma farsa. Os dois continuam em constante troca de argumentos, até que Leandro diz que só sai dia 1 de janeiro com o cheque na mão, já Ana vai ficar a "chuchar no dedo”.

Dylan foi o concorrente expulso na gala deste domingo. A gala ficou ainda marcada pela revelação do segredo de Leandro: «Fui assaltado à mão armada». Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País na linha do Ao Minuto.