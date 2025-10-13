Fala de forma diferente para as mulheres? Concorrentes apontam o dedo a Pedro Jorge

No Secret Story 9, o ambiente aqueceu durante a “Cadeira Quente”. Dylan e Pedro Jorge protagonizaram uma das discussões mais intensas da semana, num momento que deixou a casa em total tensão. O confronto começou com uma troca de opiniões acesa, mas rapidamente evoluiu para acusações diretas. Durante o debate, Pedro Jorge foi acusado de levantar a voz às mulheres, o que provocou a reação imediata de vários colegas e desencadeou um clima de desconforto entre os concorrentes. No Especial com Cristina Ferreira, Liliana, Bruna e Rui acabaram por apontar o dedo ao concorrente.