No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados pela Voz a preencher o «Mural das Verdades» com uma afirmação absoluta. Fábio escreveu: «Falsidade > Genuinidade», explicando que a maioria dos colegas não é verdadeiro dentro da casa e acusando-os de apenas dizerem as verdades nas costas. A declaração gerou polémica. Ana Cristina sentiu-se atingida e respondeu, admitindo que só trocou as nomeações porque as alterações tinham sido feitas contra ela, acabando por assumir uma estratégia de jogo. A troca de argumentos rapidamente aqueceu e os dois entraram em confronto direto. No auge da discussão, Fábio atirou à colega: «Vai dormir que o teu mal é sono».
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
«Falsidade 'maior que' genuinidade»: frase de Fábio ‘incendeia’ Mural e gera confronto com Ana Cristina
- Hoje às 11:56
Últimos vídeos
Últimos vídeos
04:01
«Falsidade 'maior que' genuinidade»: frase de Fábio ‘incendeia’ Mural e gera confronto com Ana Cristina
Hoje às 11:56
01:03
Última Hora! Um concorrente do Secret Story vai ser sancionado
Há 10 min
10:44
Liliana magoada com Fábio: «Queimei a minha imagem, totalmente»
Há 40 min
03:23
Fábio perto do segredo de Liliana? «Já admitiste que o teu segredo...»
Há 41 min
01:32
Vera coloca-se no centro da dinâmica para ouvir criticas dos colegas, mas o inesperado acontece
Há 1h e 18min
05:59
Tensão! Pedro atira a Liliana: «Cala-te mas é»
Há 1h e 20min
08:56
Clima azedou! Vera faz acusações e Dylan levanta-se: «Só te estás a envergonhar a ti»
Há 1h e 31min
06:35
Ana Cristina faz confissão: «Sinto que não consigo ser eu»
Há 1h e 33min
09:54
Leandro alvo de críticas: «É uma personagem (...) Sabe as reações que vai causar»
Há 1h e 41min
15:15
Debate intenso no Secret Story! Postura de Sandro alvo de grandes críticas por causa de Cristiano Ronaldo
Há 1h e 59min
01:00
Ana Cristina e Liliana em picardia: «Eu digo o que me apetecer»
Há 2h e 2min
02:49
Liliana responde às insinuações de Dylan: «Onde é que sou criança aqui?»
Há 2h e 3min
02:50
Vera desabafa com Inês e Lidia: «Eu sou assim»
Há 2h e 4min
06:10
Dylan sobre Vera: «Se puder, para a semana vai para a chapa»
Há 2h e 5min
03:11
Dylan arrasa Vera: «Consegue-se contradizer do inicio ao fim da frase»
Há 2h e 6min
05:08
Vera deixa tudo em pratos limpos e Marisa Susana atira: «Vais começar a chorar»
Há 2h e 15min
04:37
«Sinto que as tuas reações são super exageradas»: Marisa Susana e Bruna contra Vera
Há 2h e 23min
05:09
Bruna sem papas na lingua para Vera: «Estás à procura de alguém que te dê contracena»
Há 2h e 29min
02:22
Dylan lança farpas a Liliana em almoço com Vera: «Achei que as tuas atitudes para uma mulher de 34... é uma criança»
Há 2h e 32min
00:21
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
Há 3h e 5min
02:51
Nunca antes visto: Joana usa prancha para o cabelo na cozinha e gera reações
Há 3h e 55min
04:35
De olhos arregalados, Joana 'parte para cima' de Marisa Susana e os gritos não têm fim
Há 3h e 59min
02:57
«Não preciso de nada disto, eu apareço de qualquer maneira!»: Leandro 'dispara' para Joana
Hoje às 13:46
09:16
Discórdia na cozinha e gritos por todo o lado entre Leandro e Joana. O motivo? Bacalhau e espinafres
Hoje às 13:45
02:43
Vera revela desilusão com Dylan: «Traiu a minha confiança»
Hoje às 13:30
03:20
No mesmo espaço, mas ignoram-se. Dylan e Vera continuam de costas voltadas
Hoje às 13:17
03:46
Dylan e Vera de costas voltadas: «Se me falham uma vez, não me falham nunca mais»
Hoje às 13:11
06:11
Dylan em choque com indireta de Vera: «Fui apanhado completamente de surpresa»
Hoje às 12:58
11:44
Tensão na Casa! Liliana lança indireta a Bruna: «Existem concorrentes sem arcaboiço para aqui estar»
Hoje às 12:41
07:39
Bruno Simão ataca Leandro sem filtros: «Quando estás assim desconfiado…»
Hoje às 12:34
04:15
«O recreio tem os dias contados»: Pedro dispara contra colegas
Hoje às 12:09
03:18
Rui confronta colegas após frase de Joana e deixa frase marcante
Hoje às 12:01
06:27
Fábio lança farpas no Mural das Verdades e Vera dispara: «Não se pode confiar em ninguém»
Hoje às 11:52
09:48
Dylan acusa Sandro de viver à sombra do 'enredo' de Fábio e Liliana
Hoje às 11:41
01:59
Vera 'explode' com Marisa Susana e parte para cima dela: «Ainda não bateste com uma maluca!»
Hoje às 11:35
07:36
Sandro e Ana Cristina em picardia: «Tens medo de magoar as pessoas»
Hoje às 11:31
04:41
«Estás a tomar isto como um ataque a ti próprio»: Dylan implacável com Sandro
Hoje às 11:20
03:08
«Hoje acordei para...»: Liliana volta a picar Fábio após noite marcada por 'discussão'
Hoje às 10:31
01:12
Cristina Ferreira faz reparo sobre Liliana: «Nunca há um beijo para o Zé…»
Hoje às 10:22
01:24
Manhã começa em lágrimas! Mariana e Joana choram abraçadas
Hoje às 10:12
02:36
Afinal Bruna já conhecia Sandro e expõe «comentários javardões»: «Dava para denunciar»
Hoje às 09:43
03:01
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
Hoje às 09:14
03:01
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
Hoje às 09:14
02:45
Inês Morais 'rasga' Liliana: «Eu também sei os valores dela e preferia não saber»
Hoje às 09:07
02:23
«Não estava a conseguir dar nada»: Carina assume-se feliz pela expulsão
Hoje às 08:53
02:23
Mais um para pôr no altar! Carina recebe novo objeto sexual e fica em êxtase
Hoje às 08:53
03:43
A ferver! Discussão encenada entre Leandro e Marisa 'explode' a casa e Fábio faz peito ao colega
Hoje às 08:50
02:45
Aos gritos, Vera perde a cabeça com Marisa Susana: «A minha maldade vai ser pior!»
Hoje às 08:43
02:33
Inês Morais dá opinião explosiva sobre Fábio e Liliana: «Ele já teve o que queria...»
Hoje às 08:41
04:54
Bruno ataca Liliana com todas as armas: «Ela faz questão de enterrar o Fábio»
Hoje às 08:35
04:54
Carta do noivo Zé cria alvoroço na casa: «Acho que o namorado acabou com ela»
Hoje às 08:34
01:54
«Só queria apagar tudo isto...»: Liliana arrependida da relação com Fábio
Hoje às 08:19
03:06
Liliana põe um ponto final na relação com Fábio?: «Já chega desta história, está resolvido»
Hoje às 08:18
03:45
Fábio atira à cara de Liliana: «Eu vou a nomeações porque estou contigo»
Hoje às 08:13
02:22
«Disseste que se saísses, ia meter-me com outra»: Fábio exalta-se com Liliana
Hoje às 08:13
02:09
Está o caldo entornado! Fábio e Liliana têm discussão: «Estás a ser falso»
Hoje às 08:11
02:52
Ana está interessada em Rui? É recíproco? Concorrente põe tudo em pratos limpos (e surpreende)
Hoje às 08:05
04:35
Quem está em perigo? Descubra o leque de nomeados da semana
Ontem às 22:51
03:27
Liliana revela decisão polémica: «Terei de me afastar definitivamente»
Ontem às 22:45
03:25
Fábio coloca-se na posição de Liliana: «Eu não teria vindo»
Ontem às 22:40
02:55
«O vosso julgamento a mim não me diz nada»: Liliana responde a críticas do grupo
Ontem às 22:36