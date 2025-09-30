«Falsidade 'maior que' genuinidade»: frase de Fábio ‘incendeia’ Mural e gera confronto com Ana Cristina

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados pela Voz a preencher o «Mural das Verdades» com uma afirmação absoluta. Fábio escreveu: «Falsidade > Genuinidade», explicando que a maioria dos colegas não é verdadeiro dentro da casa e acusando-os de apenas dizerem as verdades nas costas. A declaração gerou polémica. Ana Cristina sentiu-se atingida e respondeu, admitindo que só trocou as nomeações porque as alterações tinham sido feitas contra ela, acabando por assumir uma estratégia de jogo. A troca de argumentos rapidamente aqueceu e os dois entraram em confronto direto. No auge da discussão, Fábio atirou à colega: «Vai dormir que o teu mal é sono».