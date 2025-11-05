"Falta de humildade" e "reduz os outros a nada"? Em duelo com Bruna, Leandro é 'atacado' por vários concorrentes

No Secret Story 9, a Voz convoca Bruna e Leandro para um frente a frente. Bruna acusa Leandro de ter "falta de humildade" e a casa reage. Raquel vai mais longe e diz mesmo que o concorrente "reduz os outros a nada". Veja mais um dos duelos da tarde.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
