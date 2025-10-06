Família de Dylan sobre relação com Vera: «Não apoiamos muito»

Nos bastidores da gala do Secret Story 9, Sérgio Ferreira, repórter TVI, conversou com a família de Dylan, o irmão e a irmã, para perceber o que estão a achar da aproximação deste com Vera. Foram sinceros e revelaram não estar a ver com bons olhos esta relação.

