«Fantoche, boneco e não vale a ponta de um chavo»: Dylan acusa Leandro e leva resposta

No Especial do Secret Story 9, Dylan e Leandro são confrontados com imagens quentes e fortes da tarde, em que ambos entraram em conflito. Várias acusações e termos menos bonitos foram atirados. Agora em direto, Cristina Ferreira confronta ambas as partes. Os ânimos aquecem quando Leandro volta a sublinhar o que chamou a Dylan. Dylan ainda acusa Leandro de ser uma "farsa".