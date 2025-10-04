Farpas, gritos e tensão: Sandro e Bruno Simão protagonizam confronto explosivo

No Secret Story 9, Sandro e Bruno Simão protagonizaram uma discussão acesa que paralisou a casa e deixou todos boquiabertos. A tensão atingiu níveis elevados e a troca de farpas entre os concorrentes foi intensa e sem poupar palavras.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
