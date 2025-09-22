"Faz-se aos rapazes todos... até pela maneira de se vestir?": As novas acusações dirigidas a Liliana

No Secret Story 9, Liliana e Pedro Jorge estão a conversar e a concorrente volta a desabafar sobre o mesmo assunto: o facto de Marisa lhe ter acusado de se "fazer aos rapazes todos... até pela maneira de se vestir."

Durante a Cadeira Quente, os ânimos entre os concorrentes exaltaram-se e a tensão esteve ao rubro, principalmente entre Liliana e Marisa Susana.

Na gala deste domingo, Bruno Miguel foi o concorrente expulso do Secret Story e Carina surpreendeu tudo e todos ao revelar o seu segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais». Após a expulsão, Bruno Miguel também revelou o seu segredo.

