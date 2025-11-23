«Fazem figuras!»: Inês e Dylan criticam duramente o casal Liliana e Fábio no secret story

No Secret Story, Inês e Dylan analisaram a relação de Liliana e Fábio, deixando críticas diretas ao casal. Dylan revelou que já houve pedido de namoro e que, por isso, “não há mais nada a acrescentar ali”, acrescentando que a única novidade possível seria uma discussão forçada.
Inês concordou e apontou que os dois fazem “figuras”, defendendo que nada do que mostram lhe parece realmente “sentido”.
Minutos antes, Liliana e Fábio também analisaram a relação de Dylan e Inês. Liliana mostrou-se surpresa com a dinâmica do casal, comentando que Dylan tem estado mais apagado, sem interesse nenhum para o programa, levantando dúvidas sobre o verdadeiro estado da relação.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
