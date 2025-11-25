«Fecha a boca antes de...»: Pedro, Dylan, Bruno e Leandro protagonizam um dos confrontos mais quentes de sempre

No Extra do Secret Story 9, vemos algumas imagens quentes do pós-Gala após o grupo dos Reis da Treta ter invadido o quarto azul, num gesto que parece ter provocado Leandro. Depois, Bruno e Dylan decidem deixar um objeto em forma de arco-íris em cima da cama de Leandro, um gesto que gera o caos na casa. Mais tarde, Bruno vai tirar satisfações com Pedro sobre o facto de este ter associado o arco-íris à comunidade LGBT e a discussão sobe de tom. Leandro intervém para "defender" o amigo. Entretanto, Dylan entra em cena e protagoniza um frente a frente com Pedro. O clima ferve na Malveira!

Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO - 761 20 20 04

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Acompanhe tudo ao minuto e não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!