Ferveu! Renata e Maycon discutem sobre pistas: «Tu és tão parva! Olha o que estás a dizer»

No Secret Story, depois da partida do Maycon à Renata, os concorrentes conversam, mas mais uma vez, voltam a desentender-se. O Maycon refere que não gostou da atitude da Renata, que atira que era injusto ser o companheiro a desvendar o segredo do Heitor, quando foi ela a reunir todas as pistas. Os dois discutem a forma como chegaram à teoria e o Maycon admite que só não seguiu com a sua ideia em frente por causa da reação a Renata. A concorrente concluiu que o Maycon a acha chata e que tem falta de compreensão, considerando que o companheiro não lhe transmite segurança e está cada um a remar para seu lado.