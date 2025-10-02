Festa da noite divide opiniões: Ana Cristina e Marisa Susana criticam escolhas de Joana

No Secret Story 9, a festa da noite animou tanto os convidados da Joana no cubo como os colegas que ficaram de fora, que se mostraram ainda mais eufóricos. No confessionário, Leandro garantiu que nunca desperdiçaria a oportunidade de festejar. Já no jacuzzi, Ana Cristina criticou a presença de Lídia na festa, acusando-a de ter sido falsa para Joana. Marisa Susana juntou-se à conversa e apontou também o nome de Bruna, afirmando que a concorrente não deveria ter recebido convite.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
