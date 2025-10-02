Festa da noite gera polémica: críticas a Joana e reconciliação entre Dylan e Lídia

No Secret Story 9, Joana foi a responsável por distribuir os convites para a festa da noite e as reações foram imediatas. Pedro criticou, dizendo que os nomeados não seriam escolhidos, enquanto Leandro acrescentou que era apenas uma forma de Joana ganhar protagonismo. Bruna, uma das convidadas, comentou em tom irónico que iria sozinha para o “ninho das víboras”. No meio da agitação, Dylan e Lídia surpreenderam ao trocar um abraço e palavras de reconciliação, mostrando sinais de aproximação após dias tensos.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Veja mais:

Acompanhe tudo ao minuto