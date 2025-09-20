Festinhas no leito dos lençóis. Dylan e Vera já não se largam

No Secret Story 9, Dylan e Vera continuam inseparáveis. Os dois descansam juntos na cama e trocam carícias. Recorde-se que os dois concorrentes já protagonizaram o primeiro beijo na boca desta edição do programa.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

