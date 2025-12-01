«Fez o seu showzinho de vítima»: Leandro na mira das críticas de todos os colegas

No Especial do Secret Story 9, os concorrentes foram confrontados com imagens de Leandro que, desde a gala de ontem, tem andado mais isolado e a entrar em vários conflitos com os colegas. Leandro teve a oportunidade de justificar a sua postura e os concorrentes também não deixaram nada por dizer sobre «o show do Leandro». Veja tudo.

