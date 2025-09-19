«Fico chocada com as barbaridades que ela diz»: Liliana volta ao ataque a Marisa Susana

No Secret Story 9, durante a dinâmica dos mexericos, Sandro comenta que Marisa Susana tem umas “pancadinhas” e que acha que tudo é segredo. Mariana vai mais longe e acusa a concorrente de se perder nas próprias mentiras, dando vários exemplos. Marisa Susana tenta justificar-se, mas Liliana aproveitou o momento para a criticar, tal como Lídia. Veja tudo.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.

