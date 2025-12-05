«Ficou entalada com o que não teve...»: 'Boca' para Liliana sobre quarto secreto com Pedro gera o caos

No Diário do Secret Story 9, Numa atividade em que atribuem “desejos do sapatinho” uns aos outros, Pedro entrega o “desejo que sejas mais consciente dos teus atos” à Liliana. A concorrente decide retribuir o gesto atribuindo o “desejo que sejas mais verdadeiro” ao Pedro e a Voz mete-se com os dois dizendo que precisam de um momento a sós. Marisa intervém e Liliana reage de imediato dizendo que Marisa se lembrou agora de aparecer no jogo insinuando que o faz por estar nomeada. Pedro comenta que mais vale tarde do que nunca.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

