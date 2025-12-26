Já chegámos ao whatsapp!
Filha de Vânia Sá já nasceu? Ex-concorrente responde à letra

Vânia Sá deixou os fãs preocupados e apressou-se a esclarecer tudo. 

  • Secret Story
  • Há 3h e 0min
Presente provocador. Marisa Susana enche presente do Pedro de perfume: «Vais dormir no sofá»
02:30

Presente provocador. Marisa Susana enche presente do Pedro de perfume: «Vais dormir no sofá»

19:46
Marisa e Pedro recebem presentes dos ex concorrentes e a discórdia ecoou: «Só pode ter sido o Bruno»
03:03

Marisa e Pedro recebem presentes dos ex concorrentes e a discórdia ecoou: «Só pode ter sido o Bruno»

19:42
Leandro, Liliana e Inês emocionam-se ao receber presentes dos ex concorrentes
03:49

Leandro, Liliana e Inês emocionam-se ao receber presentes dos ex concorrentes

19:37
Emocionante. Concorrentes oferecem um presente de Natal à Voz e esta não fica indiferente
01:36

Emocionante. Concorrentes oferecem um presente de Natal à Voz e esta não fica indiferente

19:33
Liliana declara-se a Vera e recorda Fábio: «é preciso ter arcaboiço....»
03:52

Liliana declara-se a Vera e recorda Fábio: «é preciso ter arcaboiço....»

19:28
«Assistiu de cadeirinha»: Pedro faz comentário sobre o jogo de Marisa e a casa explode
04:21

«Assistiu de cadeirinha»: Pedro faz comentário sobre o jogo de Marisa e a casa explode

19:20
Alerta! Um dos casais de ex-concorrentes mais acarinhados pelo público terá terminado

Hoje às 15:21
Jantar de luxo a dois! Rita Almeida e Marcelo Palma desfrutam refeição a dois sem limites

6 mar, 13:54
Nufla apanha todos de surpresa ao anunciar nascimento de bebé: e mostra foto na maternidade

Hoje às 15:37
Quatro meses após assumir namoro, esta ex-concorrente é pedida em casamento. As imagens aqui

Hoje às 12:35
Não resultou com Dinis Almeida, mas o amor venceu. Solange Tavares em relação com outro ex-concorrente

10 ago, 20:03
Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Há 1h e 51min
Após pedir Solange Tavares em casamento, Nelson Fernandes revela detalhe importante sobre a cerimónia

Há 2h e 53min
Bernardo Sousa fala sem tabus sobre o período da sua vida marcada pelo doping: «Estão aqui os meus demónios»

Há 2h e 56min
Grávida, Vânia Sá preocupa fãs e esclarece: «Posso ir para o hospital a qualquer momento»

Há 3h e 55min
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

Há 3h e 56min
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Ontem às 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Ontem às 13:00
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

11 dez, 19:27
Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Há 1h e 51min
Após pedir Solange Tavares em casamento, Nelson Fernandes revela detalhe importante sobre a cerimónia

Há 2h e 53min
Bernardo Sousa fala sem tabus sobre o período da sua vida marcada pelo doping: «Estão aqui os meus demónios»

Há 2h e 56min
Grávida, Vânia Sá preocupa fãs e esclarece: «Posso ir para o hospital a qualquer momento»

Há 3h e 55min
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

Há 3h e 56min
Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Há 1h e 51min
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

Há 3h e 56min
Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Hoje às 16:23
Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Hoje às 13:06
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»
05:10

Hoje às 12:33
Marie sai de Portugal e deixa confissão inesperada: "Aconselharam-me a dizer isso"

Hoje às 15:07
Um dia depois do pedido de noivado, já há uma importante novidade sobre o casamento de Nelson Fernandes e Solange Tavares!

Hoje às 12:33
"Nem a Solange sabe": após pedido de casamento, Nelson Fernandes faz revelação inesperada sobre o anel!

Hoje às 12:15
Nelson Fernandes pede Solange Tavares em casamento: veja a foto do anel!

Hoje às 09:09
Em dia de Natal, Bruna Gomes emociona Bernardo Sousa com declaração de amor: «É a pessoa que eu sempre quis na minha vida»

Ontem às 11:21
