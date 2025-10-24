Fim à vista? Fábio e Liliana em nova discussão: «Isto assim não vai resultar»

No Secret Story 9, Liliana pede desculpa a Fábio por ter exagerado na reação anterior, mas mantém a opinião de que não faz sentido o concorrente estar próximo do grupo adversário. A conversa rapidamente aquece quando Fábio a confronta por ter desabafado com Pedro sobre o seu segredo, em vez de falar diretamente consigo. Perdendo a paciência, Fábio vira-lhe costas, mas Liliana tenta reconciliar-se. Irritado, o concorrente acaba por sugerir que ela vá para junto de Pedro, o que gera uma nova troca de acusações. Liliana admite que, se continuarem assim, a relação não vai resultar fora da casa, e Fábio vai mais longe, afirmando que duvida que durem sequer uma semana.

