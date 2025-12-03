Fim à vista? Liliana e Fábio já nem trocam palavras…

A Liliana vai ao encontro do Fábio no jardim e não trocam palavra. A concorrente acaba por virar costas, questionando como é que é possível o Fábio não querer falar. O concorrente também se mostra cabisbaixo e confessa à Voz que decidiu isolar-se por se sentir mal. Momentos depois a Bruna e a Inês recordam as palavras do Fábio ao dizer que ama a Liliana e a concorrente ter permanecido calada. A Bruna põe em causa os sentimentos do casal, contudo a Ana defende o Fábio, recordando que se houve pedido de namoro é porque havia amor.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

