Fim da amizade? Marisa Susana deixa aviso a Pedro: «Está a meter-se com quem não devia»

No Secret Story 9, Pedro repara no afastamento de Marisa Susana e questiona porque é que a concorrente está tão sentida. Depois de alguma insistência por parte de Pedro, falam da opinião do concorrente sobre achar que a relação de Marisa Susana e Liliana é uma farsa. Emocionada, Marisa Susana confessa à Voz que está desiludida com Pedro e que o concorrente está a conseguir o seu objetivo, destabilizá-la.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

