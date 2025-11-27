Fim da amizade? Pedro acusa Leandro de procurar atenções constantemente

No Secret Story 9, durante uma dinâmica, os concorrentes tiveram de atribuir um animal a Leandro. Pedro atribui preguiça e justificou que tem sido essa a imagem do concorrente ao longo de todo o programa. Por outro lado, Marisa atribuiu o cão a Leandro, reforçando que o colega é leal. Ana admite que Leandro faz papel de vitima e que, Marisa e Pedro lhe dão mais atenção do que o próprio merece. Por fim, Pedro recordou o momento em que acertou no segredo da Bruna e acusou Leandro de se ter desmarcado nessa situação: «Sentiu que o foco não estava nele e foi para o quarto».

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.

