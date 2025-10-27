Fim da 'ficha-tripla'? Ana Cristina e Raquel chocam o caos instala-se: «Ficaste perdida»

Durante a Cadeira Quente, a Voz questiona se Raquel e Ana Cristina têm algo para esclarecer. Raquel revela que houve um mal-entendido e Ana Cristina conta que Raquel sugeriu que fizesse dupla com Ana, já que ia ficar com Bruna. Gera-se um momento de debate e tanto Pedro como Marisa Susana comentam que é o fim da “ficha tripla”. Raquel atira que a opinião de Pedro não vale nada e o concorrente insiste que a adversária quis excluir Ana Cristina. Bruna defende que a “ficha tripla” não é uma entidade e Pedro e Marisa Susana consideram que são vistas como tal. Veja tudo.

