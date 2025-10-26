Fim de relação à vista? Liliana desabafa sobre Fábio: «Estou muito magoada»

As emoções continuam à flor da pele dentro da casa do Secret Story. À beira da piscina, Liliana abriu o coração a Mariana e falou sobre o afastamento de Fábio, que, segundo a concorrente, mudou completamente desde a saída de Vera.

Liliana confessou que não entende o motivo da mudança de comportamento do colega e desabafou: “Mudou do dia para a noite e começou a querer estar com pessoas que me criticam constantemente e que me nomeiam constantemente.” Mariana ouviu com atenção e respondeu: “Eu continuo com a perceção de que as pessoas aqui são completamente influenciáveis.”

A conversa entre as duas avançou para o jogo e Liliana considerou que Fábio se está a prejudicar com esta nova postura, recordando que até agora o concorrente foi salvo sempre que esteve ao seu lado. “Sabes o que é que ele me disse? Que eu o obrigava a não estar ali e que o maltratava quando ele me vem dar beijos”, revelou ainda Liliana, mostrando-se magoada com a atitude de Fábio, sobretudo por saber que está nomeada esta semana.

Durante o diálogo, Mariana também acabou por abrir o coração. A concorrente admitiu estar magoada com Rui e confessou que pondera afastar-se. “Eu vim para aqui com uma pedra enorme no meu coração. Eu não dava abraços, não dava beijos…”, revelou, acrescentando que, com o tempo, acabou por se habituar e que todas as manhãs dá um beijinho ao colega.

Antes de terminar a conversa, Liliana fez ainda uma revelação sobre a sua estratégia no jogo. Caso permaneça mais uma semana na casa, garante que vai mudar de postura: A nova estratégia vai ser brilhar sozinha.