Finalista, Liliana dispara logo pela manhã e ninguém escapa à 'fúria'

No Secret Story, Liliana mostra-se muito confiante logo pela manhã. A concorrente, que é a primeira finalista após ganhar o Passaporte para a Final, dispara em todas as direções e ninguém escapa à sua 'fúria'. veja o vídeo.

Isto acontece após uma noite de gala do Secret Story marcada por emoções fortes. Fábio foi o concorrente expulso da noite a menos de duas semanas da grande final. Já Liliana é a primeira finalista desta edição, depois de ter conquistado o tão desejado passaporte, numa prova exigente.