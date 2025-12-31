Finalistas conhecem finalmente o ex-noivo de Liliana! Pedro reage: «Teria trazido mais à casa do que o Fábio»

No último Diário do Secret Story 9, chega o tão aguardado momento e Pedro Jorge, Marisa e Inês conhecem finalmente o ex-noivo de Liliana. A concorrente confessa que estava a contar entrar no programa com Zé, no entanto, apaixonou-se por Fábio e, apesar de tudo, fez o que sentia e não se arrepende de nada. Em confessionário, Pedro revela que, na sua opinião, o ex-namorado de Liliana tinha mais a dar à casa do que Fábio. Por fim, o grupo partilha o que espera do dia 1 de janeiro.

