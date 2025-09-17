Finalmente sós! Pedro faz cena de ciúmes à mulher, Marisa: «Só risinhos...»

No Secret Story, Pedro e Marisa conseguem uns momentos a sós no quarto e o concorrente aproveita para confrontar a mulher. Pedro começa por perguntar pela aliança de Marisa que reage surpreendida já que, aparentemente, tinham combinado não a usar aliança. Enciumado, Pedro diz ainda que tem visto a mulher muito perto dos rapazes da casa. A Marisa desvaloriza a cena de ciúmes e atira que ele é que anda atrelado a Ana. Veja tudo.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
