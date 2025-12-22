«Fiquei triste»: Gestão de tempo após prova dos familiares revolta Marisa

No Secret Story 9, Liliana, Leandro e Marisa disputaram uma prova para ‘angariar tempo’ para poder abraçar os familiares. Num total de 3 minutos e 50 segundos, Marisa ficou apenas com 34 para abraçar a irmã, causando polémica dentro da casa. Na cadeira quente a concorrente mostrou-se triste pela gestão de tempo dos colegas.

Isto acontece após uma noite de gala do Secret Story marcada por emoções fortes. Fábio foi o concorrente expulso da noite a menos de duas semanas da grande final. Já Liliana é a primeira finalista desta edição, depois de ter conquistado o tão desejado passaporte, numa prova exigente.