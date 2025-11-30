No Secret Story 9, Flávio Furtado comenta a relação de Pedro e Marisa. O comentador não poupa nos elogios ao casal, por estarem a conseguir defender os seus segredos. Flávio reparou ainda num gesto da mãe de Pedro, que também estava em estúdio. Veja tudo.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Flávio Furtado expõe gesto caricato da mãe de Pedro que passou despercebido na gala
- Secret Story
- Ontem às 23:42
Últimos vídeos
Últimos vídeos
02:35
Flávio Furtado expõe gesto caricato da mãe de Pedro que passou despercebido na gala
Ontem às 23:42
04:41
Recusa do quarto secreto volta a ser tema. Pedro é implacável com críticas de Liliana
Há 21 min
01:46
Unidos contra todos? Liliana e Fábio fingem chorar na cadeira quente
Há 33 min
08:46
«Ovelha que come de boca aberta…» Opinião de Fábio deixa Ana incrédula
Há 34 min
07:51
Opinião sobre Marisa deixa vários concorrentes aos gritos
Há 46 min
02:22
Inês não quer que se toque no nome de Dylan. Mas Leandro toma uma posição
Há 54 min
09:38
Nomeações ao rubro: Fique a conhecer que está em risco de ir à 'chapa' nesta semana
Hoje às 00:53
03:52
Dylan e Flávio Furtado entram em despique: «Eu nunca gozei com o Leandro nesse aspeto!»
Hoje às 00:47
05:10
Porquinho da sorte dá imunidade a concorrente! Saiba quem venceu a prova
Hoje às 00:33
03:45
Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...»
Hoje às 00:29
05:50
«Enganaste-nos bem!»: Casa em choque ao descobrir o segredo de Leandro
Hoje às 00:26
05:50
Em cheio! Marisa acerta no segredo de Leandro: «Sofri um assalto à mão armada»
Hoje às 00:26
02:26
Leandro afirma: «Com as situações graves com o Dylan, claro que o queria daqui para fora»
Hoje às 00:17
03:43
Casal separado! Inês chora sem parar com saída de Dylan: «Não sei se foi por causa desta semana»
Hoje às 00:14
06:37
Perdida em lágrimas e a soluçar! Inês fica desfeita com a expulsão de Dylan
Hoje às 00:10
06:37
Euforia total! Liliana fica fora de si ao ver Fábio regressar à casa
Hoje às 00:10
01:42
Gritos e queixos no chão: Estúdio em choque com o concorrente expulso do Secret Story
Hoje às 00:04
03:03
Pedro implora à Voz um quarto secreto com Marisa
Ontem às 23:38
02:07
Lágrimas e mais lágrimas! Pedro chora ao receber foto única da família
Ontem às 23:33
05:56
Acusado de «inferiorizar» os colegas, Leandro reage: «Vocês é que andam aí a insinuar...»
Ontem às 23:29
04:24
«Tu tens medo do Leandro!»: Liliana e Pedro têm discussão acesa
Ontem às 23:20
05:51
Liliana toma decisão explosiva e elimina concorrente da corrida ao Passaporte para a Final
Ontem às 23:16
05:51
«Vamos ao Vídeo-árbitro!»: Prova pela luta do Passaporte para a Final dá falatório
Ontem às 23:16
05:39
Quem é o maior jogador? Dinâmica gera discussão acesa entre Ana e Liliana: «Tem vergonha daquilo que és»
Ontem às 23:09
01:39
Euforia total: Estúdio do Secret Story em êxtase ao ser revelado o primeiro salvo da noite
Ontem às 23:04
01:05
Bruna Gomes e Flávio Furtado incrédulos com a teoria de Leandro para o segredo de Pedro
Ontem às 22:40
02:08
Leandro recebe pista bombástica do segredo de Pedro: «Dois bebés, um menino e uma menina»
Ontem às 22:38
01:03
«Preferia que saísse o Fábio ou o Dylan?»: Cristina Ferreira 'provoca' mãe de Inês
Ontem às 22:35
03:10
«Já tinha acontecido muita coisa com o Dylan, com a Vera...»: Inês fala sobre o fim da relação com o 'ex'
Ontem às 22:34
00:46
«Gosta mais do Fábio com ou sem Liliana?»: Irmã de Fábio responde a pergunta mordaz de Cristina Ferreira
Ontem às 22:29
02:03
Mãe de Dylan chora em plena gala e recebe mensagem impactante de Cristina Ferreira
Ontem às 22:25
02:42
Dylan fala da intenção de desistência: «Acho que também foi um bocado de mimo dos meus pais...»
Ontem às 22:21
01:10
Dylan fala sobre a expulsão de hoje: «Se a Inês sair, tem de esperar por mim um mesinho»
Ontem às 22:16
01:14
Leandro perde a cabeça com colega: «Andas à procura? Semeia mais a ver se colhes. Está caladinha»
Ontem às 22:15
02:56
Pedro recebe pista e aponta para segredo de Leandro: «Foi assaltado...»
Ontem às 22:14
02:02
Flávio Furtado entra em despique com público em estúdio... por causa de Fábio!
Ontem às 22:10
02:07
Leandro sem papas na língua para Liliana: «Preocupa-te contigo que tens muito por onde olhar»
Ontem às 22:06
02:45
Quis fazer as 'pazes' com a casa por jogo? Dylan reage às acusações dos colegas
Ontem às 22:05
04:15
Fábio recebe chorrilho de críticas: «Nunca incomodou ninguém, ele sem a Liliana...»
Ontem às 22:03
04:15
Ana e Fábio 'pegam-se' em plena gala: «A ovelha não se cala»
Ontem às 22:03
06:08
Quem são os mais ambiciosos da casa? Concorrentes recebem privilégios, mas houve um 'castigado'
Ontem às 21:54
05:09
'Tampa' que Pedro deu a Liliana cria discórdia na gala: «Para ti, vale tudo por 250 mil euros!»
Ontem às 21:47
05:09
Ana perde as estribeiras com Fábio: «És um mete nojo, olha para ti!»
Ontem às 21:47
01:33
Concorrentes fazem ataque cerrado a Marisa: «Ela é a maior planta da casa»
Ontem às 21:43
02:11
Liliana e Bruna discutem em plena gala e o ex-noivo Zé volta a ser tema: «Não tiveste respeito»
Ontem às 21:39
01:43
Cristina Ferreira faz provocação a Leandro: «Já vi muito tijolo...»
Ontem às 21:34
06:25
Sozinho, Pedro passa a noite a chorar
Ontem às 19:35
05:01
Pedro deita-se sozinho na sala e queixa-se da mulher
Ontem às 19:34
03:57
Revoltada, Marisa queixa-se de Pedro: «A gozar com a fala dos outros…»
Ontem às 19:28
08:34
Pedro e Marisa discute durante a noite à frente de Leandro
Ontem às 19:17
07:21
Pedro aperta com Marisa e até muda a voz
Ontem às 19:15
02:29
Pedro e Dylan 'unidos' para picar Leandro: «Ficaste em que lugar, sensualão?»
Ontem às 13:15
01:37
Provocação em altas! Leandro pica nomeado: “Se precisares de ajuda com a mala, e a levar à porta...»
Ontem às 12:30
01:40
Liliana atira: «Há dois casais na casa: um que passou por tanto, e outro por carência»
Ontem às 11:50
01:19
Liliana critica Dylan e Inês: «São sem sal! Ele andou aqui com a Vera, agora foi para ela...»
Ontem às 11:25
01:19
Liliana teme expulsão de Fábio: «É muito injusto se ficam eles!»
Ontem às 11:20
03:09
«Ainda vais levar muito estalo da vida!»: Leandro e Liliana entram em despique
Ontem às 11:10
04:38
Fábio «não chega» à final? A afirmação de Liliana que virou a casa do avesso
Ontem às 11:00
01:16
Perdidos de amor, Marisa e Pedro trocam beijos apaixonados às escondidas
Ontem às 10:26
02:16
Animação em altas! Leandro dá um 'show' de dança logo ao acordar
Ontem às 10:20
01:26
Marisa começa o dia lavada em lágrimas
Ontem às 10:11