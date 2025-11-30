Flávio Furtado expõe gesto caricato da mãe de Pedro que passou despercebido na gala

No Secret Story 9, Flávio Furtado comenta a relação de Pedro e Marisa. O comentador não poupa nos elogios ao casal, por estarem a conseguir defender os seus segredos. Flávio reparou ainda num gesto da mãe de Pedro, que também estava em estúdio. Veja tudo.

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9