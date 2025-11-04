«Foi a partir desse dia que comecei a interessar-me por ti»: As palavras, os olhares e risinhos entre Dylan e Inês

No Secret Story 9, Dylan fala com Inês e revela os primeiros sinais de que estaria a sentir algo pela concorrente. Entre olhares e risinhos, este foi um momento de cumplicidade entre ambos.
No jardim, Dylan conversa com Inês e compara os acontecimentos recentes da casa com a participação de Inês. O concorrente ainda vai mais longe e tece largos elogios à postura da amiga. Depois, Dylan revela uma conversa que teve e diz que foi acusado de "estar a ir pelo mesmo caminho" de Liliana e Fábio. Inês reage a estas palavras e fala, entrelinhas, do pedido especial que fez à Voz, e que envolve o namorado.
