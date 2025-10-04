Foi assim que Liliana viu o filme… e a aproximação com Fábio não passou despercebida

No Secret Story 9, durante a exibição do filme, Liliana e Fábio mostraram-se próximos. A concorrente assistiu ao filme confortavelmente deitada nas pernas de Fábio, num momento cheio de cumplicidade que não passou despercebido aos colegas e nem ao público. Veja o momento.

Seis concorrentes estão hoje em risco de abandonar a casa. Ainda pode votar para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.