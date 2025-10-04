Foi assim que Liliana viu o filme… e a aproximação com Fábio não passou despercebida

No Secret Story 9, durante a exibição do filme, Liliana e Fábio mostraram-se próximos. A concorrente assistiu ao filme confortavelmente deitada nas pernas de Fábio, num momento cheio de cumplicidade que não passou despercebido aos colegas e nem ao público. Veja o momento.
Seis concorrentes estão hoje em risco de abandonar a casa. Ainda pode votar para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
