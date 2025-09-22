«Foi uma falta de respeito»: Fábio explica troca de farpas com Marisa Susana

No Especial do Secret Story 9, Fábio reforçou o pedido de desculpas a Marisa Susana. A atitude surgiu depois de uma acesa discussão que envolveu não só os dois concorrentes, mas também Liliana. Tudo começou quando Marisa Susana se aproximou de Fábio e Liliana, precisamente no momento em que estes procuravam ter uma conversa em privado. O gesto foi mal recebido e rapidamente originou um confronto direto. Questionada sobre a sua intromissão, Marisa Susana não recuou e defendeu a sua postura, afirmando que, dentro da Casa dos Segredos, não existem conversas verdadeiramente privadas, já que tudo faz parte do jogo e está sob o olhar atento das câmaras. A explicação não convenceu Fábio, que considerou a atitude uma falta de respeito.