22:47
Já são conhecidos os nomeados da semana. Veja quem está em risco de abandonar a casa - Big Brother
03:09

Já são conhecidos os nomeados da semana. Veja quem está em risco de abandonar a casa

22:44
Divisão na Casa dos Segredos: Quem tem razão, Mariana ou Joana? - Big Brother
05:56

Divisão na Casa dos Segredos: Quem tem razão, Mariana ou Joana?

22:35
Frente-a-frente: Concorrentes tomam partido entre Vera e Leandro - Big Brother
05:55

Frente-a-frente: Concorrentes tomam partido entre Vera e Leandro

22:29
Nova ronda de nomeações agita a Casa dos Segredos - Big Brother
14:54

Nova ronda de nomeações agita a Casa dos Segredos

22:12
Nomeação direta inesperada surpreende tudo e todos - Big Brother
03:32

Nomeação direta inesperada surpreende tudo e todos

22:07
«Foi uma falta de respeito»: Fábio explica troca de farpas com Marisa Susana - Big Brother
03:48

«Foi uma falta de respeito»: Fábio explica troca de farpas com Marisa Susana

22:01
«Aqui não há conversas privadas»: Marisa Susana provoca Liliana e Fábio - Big Brother
02:06

«Aqui não há conversas privadas»: Marisa Susana provoca Liliana e Fábio

21:58
«Mantenho tudo o que disse ontem»: Bruno manifesta-se sobre comentário dirigido a Liliana - Big Brother
03:31

«Mantenho tudo o que disse ontem»: Bruno manifesta-se sobre comentário dirigido a Liliana

21:49
Marisa explica porque chamou ‘galdéria’ a Liliana - Big Brother
05:04

Marisa explica porque chamou ‘galdéria’ a Liliana

21:42
«Qual é que é o teu problema?»: Liliana e Marisa frente-a-frente - Big Brother
02:49

«Qual é que é o teu problema?»: Liliana e Marisa frente-a-frente

21:37
«Queria pedir desculpa»: Fábio manifesta-se depois de conflito com Marisa Susana - Big Brother
01:37

«Queria pedir desculpa»: Fábio manifesta-se depois de conflito com Marisa Susana

21:35
Inédito! Há uma nova sala na casa do Secret Story - Big Brother
01:24

Inédito! Há uma nova sala na casa do Secret Story

20:57
Explosão na Casa: Marisa Susana revela tudo sobre Fábio, ele defende-se e Vera ataca sem piedade - Big Brother
04:47

Explosão na Casa: Marisa Susana revela tudo sobre Fábio, ele defende-se e Vera ataca sem piedade

20:45
Bruna e Sandro sem papas na língua insurgem-se contra Fábio - Big Brother
04:36

Bruna e Sandro sem papas na língua insurgem-se contra Fábio

20:38
Confusão instalada: A culpa é das refeições e Marisa Susana é protagonista - Big Brother
09:21

Confusão instalada: A culpa é das refeições e Marisa Susana é protagonista

20:30
«Fingir que temos um filho»: Fábio e Liliana querem-se unir no jogo - Big Brother
04:13

«Fingir que temos um filho»: Fábio e Liliana querem-se unir no jogo

20:22
Risos sem fim: Liliana e Fábio mais juntos que nunca «Podiamos aproveitar» - Big Brother
09:14

Risos sem fim: Liliana e Fábio mais juntos que nunca «Podiamos aproveitar»

20:20
Lídia não tem dúvidas: Já se começam a criar grupos dentro da casa - Big Brother
06:53

Lídia não tem dúvidas: Já se começam a criar grupos dentro da casa

20:04
Liliana desaba em lágrimas após conflito com Marisa Susana: «Ela tem a ousadia de me chamar galdéria» - Big Brother
03:51

Liliana desaba em lágrimas após conflito com Marisa Susana: «Ela tem a ousadia de me chamar galdéria»

20:03
Liliana perde as estribeiras e grita com Marisa Susana: «Estás a brincar com a cara de quem!?» - Big Brother
05:16

Liliana perde as estribeiras e grita com Marisa Susana: «Estás a brincar com a cara de quem!?»

19:54
Cadeira quente - Liliana em lágrimas após críticas à relação com Fábio: «A Liliana não se dá ao respeito» - Big Brother
06:11

Cadeira quente - Liliana em lágrimas após críticas à relação com Fábio: «A Liliana não se dá ao respeito»

19:42
Cadeira quente aquece com confronto entre Joana e Vera: «Não me dirijas a palavra» - Big Brother
05:55

Cadeira quente aquece com confronto entre Joana e Vera: «Não me dirijas a palavra»

19:27
Imperdível! Mariana pensa ter desvendado um segredo e tem a ver com um casal - Big Brother
10:52

Imperdível! Mariana pensa ter desvendado um segredo e tem a ver com um casal

19:01
Liliana chora no confessionário depois de gala polémica! Veja as imagens - Big Brother
02:44

Liliana chora no confessionário depois de gala polémica! Veja as imagens

18:50
Joana de costas voltadas com Mariana: «Para mim o jogo dela é falsidade» - Big Brother
03:59

Joana de costas voltadas com Mariana: «Para mim o jogo dela é falsidade»

«Foi uma falta de respeito»: Fábio explica troca de farpas com Marisa Susana

  • Secret Story
  • Há 3h e 55min
«Foi uma falta de respeito»: Fábio explica troca de farpas com Marisa Susana - Big Brother

No Especial do Secret Story 9, Fábio reforçou o pedido de desculpas a Marisa Susana. A atitude surgiu depois de uma acesa discussão que envolveu não só os dois concorrentes, mas também Liliana. Tudo começou quando Marisa Susana se aproximou de Fábio e Liliana, precisamente no momento em que estes procuravam ter uma conversa em privado. O gesto foi mal recebido e rapidamente originou um confronto direto. Questionada sobre a sua intromissão, Marisa Susana não recuou e defendeu a sua postura, afirmando que, dentro da Casa dos Segredos, não existem conversas verdadeiramente privadas, já que tudo faz parte do jogo e está sob o olhar atento das câmaras. A explicação não convenceu Fábio, que considerou a atitude uma falta de respeito.

Temas: Fabio Liliana Marisa Susana

