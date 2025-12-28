Fortes acusações. Liliana lança farpas a Marisa: «Veio passar férias»

No Secret Story 9, Liliana entra em discussão com Pedro Jorge e Marisa. Liliana afirma que o segredo em comum do Pedro em Marisa é que os fez chegar longe. Liliana afirma ainda que Marisa foi passar férias e que Pedro Jorge tem falta de valores. Pedro Jorge não se deixa ficar e chama o ex-namorado de Liliana para a conversa.

Vote para salvar o seu concorrente preferido. E pode fazê-lo quer através das linhas telefónicas, quer através da APP do TVI reality:

Pedro - 761 20 20 18

Leandro - 761 20 20 12

Inês - 761 20 20 10

