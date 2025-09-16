Francisco Monteiro e Inês Morais reagem à desistência de Fábio Daniel

O primeiro dia do Secret Story - Casa dos Segredos 9 ficou marcado pela desistência de Fábio Daniel, que decidiu abandonar a casa mais vigiada do país, em menos de 24 horas. O concorrente não aguentou as saudades da mãe, a quem liga com muita frequência. O motivo comoveu o País: «Ser muito ambicioso e ter foco funcionou durante muitos anos, mas era quando eu conseguia pegar num telemóvel e ligar para a mãe e para a família», explicou o concorrente, de 29 anos, a Cristina Ferreira.

No Extra com Marta Cardosos, Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, e Inês Morais, vencedora do Big Brother 2024 e do Secret Story - Desafio Final, reagiram à desistência de Fábio Daniel.