No Secret Story 9, Francisco Monteiro comentou os ciúmes que existem entre Marisa e Pedro Jorge. O comentador saiu em defesa do concorrente e garantiu que, no lugar dele, também teria ciúmes. Saiba todos os detalhes.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Francisco Monteiro faz confissão: «Se a minha Bárbara dissesse aquilo, era até ao fim ciúmes»
No Secret Story 9, Francisco Monteiro comentou os ciúmes que existem entre Marisa e Pedro Jorge. O comentador saiu em defesa do concorrente e garantiu que, no lugar dele, também teria ciúmes. Saiba todos os detalhes.
- Hoje às 01:22
Últimos vídeos
Últimos vídeos
01:18
Francisco Monteiro faz confissão: «Se a minha Bárbara dissesse aquilo, era até ao fim ciúmes»
Hoje às 01:22
02:06
«Somos um ex-casal». Joana aposta tudo no segredo de Vera e Fábio. E este é o resultado
Há 4 min
05:17
Botão dos Segredos toca na casa. Fábio e Vera mostram-se nervosos
Há 8 min
01:42
Fábio e Vera alinham estratégia antes de enfrentarem o Botão dos Segredos
Há 8 min
06:55
Trio dispara críticas para todos os lados: «Está a cansar-me...»
Há 16 min
08:26
Trio da má língua? Concorrentes juntam-se e são implacáveis com Marisa Susana
Há 23 min
05:02
Algo mudou? Vera confronta Inês sobre afastamento
Há 33 min
04:36
Vera chama a atenção a Inês: «O teu afastamento…»
Há 34 min
02:26
Feridas saradas? Marisa e Liliana surpreendem com abraço emocionante após a dinâmica
Há 56 min
03:38
Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge
Há 1h e 1min
03:38
Este é o maior aliado de Marisa dentro da Casa… e não é quem imagina
Há 1h e 1min
01:05
O meu maior erro foi ter dado uma segunda oportunidade à história Dylan e Vera
Há 2h e 21min
03:12
Liliana faz um balanço da sua estadia na casa e fala na família: «Acredito que me apoiem»
Há 2h e 25min
01:10
Triângulo amoroso? Inês desfaz-se em elogios a Dylan
Há 2h e 42min
01:40
Marisa Susana já escolheu os seus aliados. Descubra quem são
Há 2h e 57min
02:27
Pedro ataca Liliana: «O meu maior erro»
Há 3h e 1min
01:44
Revelação inesperada: Bruno admite «Escorreguei no erro da Marisa Susana»
Há 3h e 2min
02:22
Mariana rendida a Rui: «O meu maior aliado»
Há 3h e 5min
01:52
Sinal de consentimento recusado: Fábio reage à explicação de Liliana
Há 3h e 7min
03:44
«Criei uma ilusão»: Dylan fala abertamente sobre a sua relação com Vera
Há 3h e 11min
03:46
Aos berros: Liliana não perdoa Pedro Jorge «Baixa a bolinha»
Hoje às 11:07
01:06
«Estas a protegê-la»: Ana Cristina e Raquel começam mal a manhã
Hoje às 10:45
04:27
Clima matinal: Debaixo dos lençóis, Liliana atira: «Vou tentar abstrair-me»
Hoje às 10:41
00:24
O beijo 'roubado' de Marisa a Pedro Jorge que se tornou viral
Hoje às 10:30
04:22
Alerta discussão: Marisa Susana e Inês em despique por causa de ovos
Hoje às 10:30
07:24
Dylan revela conversas Bruno Simão: «Tem medo que apareça nas câmaras»
Hoje às 02:10
08:46
Dylan: «O Pedro está a revelar-se aos poucos»
Hoje às 02:05
02:36
Vera expõe Ana Cristina: «Ela disse o contrário ao Fábio (...) Mentirosa»
Hoje às 02:00
15:03
Vera faz revelação sobre Leandro: «Sabes o que é que ele disse ali no sofá?»
Hoje às 01:55
10:11
Dylan indignado com Vera: «Não teve coragem de me enfrentar»
Hoje às 01:50
06:16
Pedro Jorge chocado com afirmação de Bruno Simão: «Isso é grave»
Hoje às 01:45
04:44
Entre Inês e Dylan? Vera deixa tudo em pratos limpos: «Ela tem uma pessoa lá fora...»
Hoje às 01:32
02:29
Ataque cerrado a Rui: «Ele precisa de descansar do quê? Não o vejo a fazer nada»
Hoje às 01:20
02:56
«Têm menos futuro...»: Lídia desacredita relação de dois concorrentes do Secret Story
Hoje às 00:40
05:10
Joana desaba em lágrimas após nomeação: «Culpabilizo-me a mim própria...»
Hoje às 00:34
05:09
«Elas usam-te...»: Marisa faz cena de ciúmes a Pedro Jorge
Hoje às 00:06
03:35
«Vou comê-lo vivo»: Dylan perde a cabeça com Pedro Jorge
Hoje às 00:02
01:46
Inês farta de Pedro Jorge: «A voz dele já me irrita»
Ontem às 23:45
08:14
Inês atira a Vera: «Não interpretes tudo como achas, só porque estás chateada»
Ontem às 23:35
04:32
Liliana com medo da imagem cá fora? «Sinto que ao fazer certas coisas...»
Ontem às 23:30
02:18
Vera sobre reação de Dylan com Pedro Jorge: «Assustou-me... Não gosto de homens assim»
Ontem às 23:25
10:25
Joana desaba em lágrimas: «Sou culpada por estar nesta situação»
Ontem às 23:20
03:56
Joana foi nomeada por «ranço»? Veja a conversa reveladora depois do Especial
Ontem às 23:15
01:42
A votação está aberta! Conheça os nomeados da semana do Secret Story 9
Ontem às 23:13
06:59
Atitude de Vera causa penalização a todos os concorrentes. Saiba o motivo
Ontem às 23:08
09:44
Joana ou Leandro? Rui e o seu grupo decidem quem escapa às nomeações
Ontem às 23:00
01:38
Leandro ‘lança farpa’ a Bruno Simão: «Em determinados casos (…) nota-se a pequenez»
Ontem às 22:49
04:37
«Ele não é capaz(…) de ouvir as opiniões do grupo»: Dylan arrasa Leandro
Ontem às 22:46
03:42
Concorrentes elegem os mais populares do Secret Story 9 e a decisão gera polémica dentro da casa
Ontem às 22:35
03:40
Liliana não aceita 'ficar de fora' dos mais populares: «O meu nome está na boca do povo desde o primeiro dia»
Ontem às 22:30
04:19
«Eu acho que o Pedro é uma pessoa agressiva»: Fábio implacável com Pedro
Ontem às 22:22
03:27
Fala de forma diferente para as mulheres? Concorrentes apontam o dedo a Pedro Jorge
Ontem às 22:16
03:20
«Ele para um homem, vê-se bem que baixa a crista»: Dylan não perdoa Pedro Jorge
Ontem às 22:05
03:38
Dylan perde a paciência na ‘Cadeira Quente’ e promete “comer o miolo” a Pedro Jorge
Ontem às 22:00
01:13
Está de volta! Esta figura emblemática do Secret Story regressou e já está a dar que falar
Ontem às 21:50
05:07
De uma aparente paz a nova discussão entre Pedro e Marisa. O motivo? Ciúmes de Ana e Bruno
Ontem às 20:05
02:50
«Tenho dúvidas sobre ti...»: Liliana está insegura das intenções de Fábio?
Ontem às 20:02
03:42
Cara quase encostada e peito com peito: As imagens completas da tensão entre Dylan e Pedro
Ontem às 20:00
04:09
Fábio comparou o cabelo de Bruna com uma 'esfregona': A concorrente reage e o verniz estala
Ontem às 19:49
05:02
«A minha mulher jamais dançaria “cinco kizombadas” com um homem»: Bruno Simão discute com Ana Catarina
Ontem às 19:27
05:02
«Aquele atrasado (...) Vou comê-lo vivo aqui dentro»: Dylan é implacável com Pedro Jorge
Ontem às 19:24