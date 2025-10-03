Francisco Monteiro sem ‘papas na língua’ sobre Liliana e Fábio: «Não consigo achar piadinha nenhuma»

No Secret Story 9, os comentadores debateram e deram a sua opinião sobre o envolvimento entre Fábio e Liliana. Francisco Monteiro e Marcelo Palma mostraram-se contra a relação, enquanto Teresa Silva defendeu que Liliana e Fábio não deveriam esconder os sentimentos que nutrem um pelo outro.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.