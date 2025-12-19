Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Frase da Voz instala o caos entre os concorrentes. E o acusado? É Leandro

No Secret Story 9, os concorrentes são confrontados com algumas frases ditas na casa mais vigiada do País. Estes têm acesso às ditas frases no plasma que foram ditas nas costas deles e tiram conclusões. Quem terá escrito cada uma destas frases? Cada um dos concorrentes tenta adivinhar isso mesmo e o caos é garantido. 

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

  • Secret Story
  • Ontem às 22:16
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Leandro e Pedro em brasa: «Tira o meu nome da tua boca!»
01:41

Leandro e Pedro em brasa: «Tira o meu nome da tua boca!»

22:56 Ontem
«Uma pessoa que me chamou galdéria!?»: Liliana dispara para o casal e estes reagem
02:22

«Uma pessoa que me chamou galdéria!?»: Liliana dispara para o casal e estes reagem

22:43 Ontem
Leandro reage aos gritos entre Marisa e Liliana: «Isto sim é baixo nível»
02:22

Leandro reage aos gritos entre Marisa e Liliana: «Isto sim é baixo nível»

22:41 Ontem
Afinal, Liliana foi ou não empurrada por Fábio? Pedro acha que sim e a gritaria reina na casa
01:30

Afinal, Liliana foi ou não empurrada por Fábio? Pedro acha que sim e a gritaria reina na casa

22:28 Ontem
A ferver! Frase polémica de Liliana sobre Marisa leva as duas aos gritos: «Baixaria (....) Tu não vales nada»
03:51

A ferver! Frase polémica de Liliana sobre Marisa leva as duas aos gritos: «Baixaria (....) Tu não vales nada»

22:24 Ontem
«Lá fora não tem amigos. Amigos como ele, nem eu queria»: Frase de Marisa sobre Fábio leva Pedro a ser julgado
02:56

«Lá fora não tem amigos. Amigos como ele, nem eu queria»: Frase de Marisa sobre Fábio leva Pedro a ser julgado

22:14 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Prepare os lenços: Esta foi a mensagem de voz amorosa que Pedro e Marisa receberam dos filhos
03:01

Prepare os lenços: Esta foi a mensagem de voz amorosa que Pedro e Marisa receberam dos filhos

Ontem às 22:06
Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Ontem às 11:49
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

17 dez, 09:53
Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Ontem às 20:10
Leandro e Pedro em brasa: «Tira o meu nome da tua boca!»
01:41

Leandro e Pedro em brasa: «Tira o meu nome da tua boca!»

Ontem às 22:56
Ver Mais

Notícias

Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Ontem às 22:02
Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Ontem às 20:10
Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Ontem às 18:33
Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Ontem às 18:31
Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Ontem às 15:58
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

Ontem às 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Ontem às 22:02
Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha

Ontem às 20:10
Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Ontem às 19:58
Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Ontem às 18:33
Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Bárbara Parada submete-se a intervenção estética: Veja o antes e depois

Ontem às 18:31
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Ontem às 18:33
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Ontem às 15:26
Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»
02:20

Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»

Ontem às 12:29
Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»
02:32

Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»

Ontem às 11:22
Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Ontem às 11:14
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Macau vive pós-operatório "muito difícil": "Melhores dias virão"

Francisco Macau vive pós-operatório "muito difícil": "Melhores dias virão"

Ontem às 20:28
Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Ontem às 14:40
Jéssica Vieira fala sobre distância da mãe: "Ela sofre um bocadinho"

Jéssica Vieira fala sobre distância da mãe: "Ela sofre um bocadinho"

Ontem às 14:02
Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

18 dez, 08:07
Jéssica Galhofas enfrenta fase difícil: "Nem sempre tudo é um mar de rosas"

Jéssica Galhofas enfrenta fase difícil: "Nem sempre tudo é um mar de rosas"

17 dez, 21:55
Ver Mais Outros Sites