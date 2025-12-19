Frase da Voz instala o caos entre os concorrentes. E o acusado? É Leandro

No Secret Story 9, os concorrentes são confrontados com algumas frases ditas na casa mais vigiada do País. Estes têm acesso às ditas frases no plasma que foram ditas nas costas deles e tiram conclusões. Quem terá escrito cada uma destas frases? Cada um dos concorrentes tenta adivinhar isso mesmo e o caos é garantido.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.